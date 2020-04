Gambolò: il sindaco Costantino scrive a Conte: «Servono 10 miliardi per i Comuni e poteri speciali per i primi cittadini»

«I 400 milioni di euro per i buoni spesa non bastano. Occorrono immediatamente 10 miliardi di euro da destinare ai Comuni e poteri speciali ai sindaci per ripartire». Il sindaco di Gambolò, il leghista Antonio Costantino, ha preso carta e penna per scrivere una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «I Comuni italiani, in questa fase molto difficile e particolare, stanno dando prova di tutta la loro operatività e capacità di gestione dell'emergenza – scrive Costantino - I sindaci, ogni giorno, sono in prima linea sul territorio, per coordinare la macchina amministrativa facendosi carico dei problemi di natura sanitaria, sociale ed economica. Nonostante gli sforzi, però, i Comuni stanno attraversando un periodo di crisi economica al pari delle imprese e delle famiglie visto e considerato che le entrate fiscali e tariffarie, come ad esempio la tassa di soggiorno, le rette di nidi e asili, tosap, icp, saranno drasticamente ridotte per tutto il 2020. I Comuni -prosegue il primo cittadino di Gambolò - stanno dimostrando una grande efficienza ma i 400 milioni di euro di buoni spesa messi a disposizione dal Governo per le famiglie più bisognose non sono sufficienti. Sono solo una piccola parte di quello che il Governo dovrebbe stanziare, perché sui nostri territori abbiamo richieste molto superiori rispetto all'offerta. E questo aspetto non può e non deve essere ignorato. Sono necessari subito 10 miliardi di euro da aggiungere alle attuali risorse stanziate per il fondo di solidarietà comunale – è la richiesta di Costantino - Occorre l’istituzione urgente da parte dello Stato di un fondo che possa coprire integralmente la spesa che i Comuni sostengono per l’inserimento nelle strutture dei minori affidati dai giudici ai sindaci,per consentire ai Comuni di liberare risorse proprie da destinare ad azioni di rilancio dell’economia locale e di sostegno diretto per chi è in difficoltà a causa dell’emergenza. Occorre inoltre l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo da destinare direttamente ai Comuni per sostenere i servizi di educazione e istruzione per l’infanzia a gestione diretta da parte dei Comuni stessi, in questo momento in grande difficoltà a seguito della sospensione delle attività e dell’incasso delle rette a fronte di spese fisse e continuative, con il rischio di non poter riaprire a settembre. Occorre inoltre la previsione dell’utilizzo anche integrale, nell’anno in corso, dei proventi delle concessioni edilizie e delle alienazioni dei beni patrimoniali dell’ente, sia in parte corrente che in parte investimenti. Servono provvedimenti urgenti per una reale rinegoziazione dei mutui dei Comuni che prevedano la sospensione dei pagamenti delle rate relative alle annualità 2020-2021- 2022, da corrispondere oltre la scadenza del mutuo stesso. E poi rapidi interventi normativi per portare al 30% il fondo crediti di dubbia esigibilità, con la previsione che l'eventuale disavanzo che potrebbe crearsi sul bilancio 2020-2021-2022 possa essere ripartito con l'adozione di un piano di rientro trentennale. Ancora c’è necessità di un’urgente emanazione di specifiche norme che prevedano poteri speciali per i sindaci per velocizzare e far ripartire tutti i cantieri, rilanciare l’economia locale e rafforzare la sicurezza pubblica sui territori. E’ necessario – conclude Antonio Costantino – che i sindaci dispongano degli strumenti necessari per tutelare la coesione sociale ed affrontare in modo proficuo la Fase 2. Ecco dunque l’appello al presidente Conte perché queste richieste vengano accolte e che il Governo proceda alla loro adozione con un Decreto legge d’urgenza».