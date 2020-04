Emergenza Covid, le proposte della minoranza

VIGEVANO - Una serie di proposte per affrontare l'emergenza Covid 19 vengono formulate dai gruppi consiliari di minoranza (Grande Vigevano, Gruppo Civico, M5S, PD, Per Vigevano, Progetto Vigevano, Sinderesi) all’Amministrazione vigevanese. Si va dall'istituzione di una commissione consiliare speciale agli interventi sui tasse e tributi comunali, nuove regola per i buoni spesa. Ecco, di seguito, le proposte dei gruppi.

■ Istituzione di una Commissione Consiliare Speciale per coordinare e gestire l’emergenza sanitaria e alimentare da parte del Centro Operativo Comunale (COC) e i Servizi Sociali, in collaborazione con le Croci (Rossa, Azzurra e Verde), con la Caritas e con il Coordinamento del Volontariato



■ Istituire una card prepagata per l’erogazione del contributo alimentare



■ Stabilire che i beneficiari del contributo alimentare non debbano essere intestatari e/o cointestatari di c/c postale e/o bancario, nonchè titolari e/o contitolari di fondi di investimento, azioni e/o altre forme di risparmio-investimento (BOT – CCT) con saldo al 31.03.2020 superiore a € 5.000,00



■ Stabilire l’importo massimo di € 600,00 erogabile per un nucleo familiare composto da quattro persone, prevedendo che tale importo possa essere aumentato di € 100,00 per ogni ulteriore componente o nel caso che la composizione del nucleo familiare ricomprenda soggetti con problematiche psico-fisiche



■ Istituire un Fondo di Solidarietà sul quale far confluire risorse Comunali e donazioni di privati, onde provvedere all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità da destinare a soggetti indigenti e che non possono beneficiare del c.d. contributo alimentare



■ Stipulare delle convenzioni con la grande distribuzione e soprattutto con i negozi di vicinato e con le cooperative agroalimentari del territorio, con l’intento di ottenere sconti di almeno un 10% sull’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità da distribuire direttamente, attraverso le Croci (Rossa, Azzurra e Verde) e le Associazione di Volontariato ai soggetti indigenti e che non possono beneficiare del c.d. contributo alimentare





■ Stipulare delle convenzioni con Centri Analisi per l’effettuazione del test per rilevare la presenza di anticorpi del virus covid 19, onde consentire ai cittadini ultrasessantacinquenni di effettuarlo gratuitamente



■ Promuovere e sviluppare il modello della Regione Lombardia “Negozi a casa tua”



■ Allargare le aree free Wi-Fi di Vigevano smart city



■ Istituire un numero telefonico, cui rispondono volontari ed eventualmente psicologi, per supportare i cittadini in quarantena e/o con fragilità



■ Sostenere e promuovere l’attività del Centro Antiviolenza



■ Abolire il pagamento della tassa di pubblicità per l’anno 2020 e qualora fosse stata corrisposta già considerarla valida per l’anno 2021



■ Rimodulare per l’anno 2020 l’IMU per le attività produttive e commerciali



■ Rimodulare per l’anno 2020 le scadenze TARI e TOSAP, valutando anche la possibilità di una riduzione percentuale delle medesime



■ Non appena finita l’attuale emergenza sanitaria, istituire una Commissione Speciale per organizzare e gestire la ricostruzione e ripartenza economica e sociale della città, anche mediante l’istituzione di un Tavolo del Lavoro e la convocazione degli “Stati Generali” della città