Morto Fantoni, ex direttore del Cagnoni

E' morto Sergio Fantoni, attore e regista che negli anni '90 diresse il Teatro Cagnoni, a partire dalla sua riapertura nell'autunno del 1993. Fu quindi protagonista della rinascita del teatro vigevanese dopo molti anni di chiusura e un lunghissimo lavoro di restauro. Aveva 89 anni. Visse un'importante stagione come attore cinematografico negli anni '60, quando lavoro anche ad Hollywood. Era anche un importante doppiatore. Insieme al drammaturgo e regista Ivo Chiesa e alla collega attrice Bianca Toccafondi ha ricevuto nel 2002 il Premio alla carriera intitolato a Ennio Flaiano. Nel gennaio del 1997 venne operato di laringectomia, operazione che gli causò problemi vocali, così interruppe l'attività di attore e si dedicò alla regia e alla direzione artistica della Contemporanea, trasformata in società di produzione e diversi spettacoli vennero messi in scena anche a Vigevano.