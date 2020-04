«Restrizioni che tolgono la voglia di fare»

Achille Cester, imprenditore milanese, propone una protesta pacifica per far capire che le attività non possono più attendere: il continuo invito a restare a casa inizia a provocare segni di cedimento anche in chi ne aveva inizialmente sposato la causa in modo più deciso. Il distacco sociale si sta trasformando in distanziamento sociale, e le persone non ce la fanno più. Cester, esperto iscritto all'albo del Ministero del lavoro per la radioprotezione nucleare propone di dare un segnale forte: domenica tutti in fila davanti alle farmacie per acquistare antidepressivi, naturalmente rispettando le regole sanitarie.