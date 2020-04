25 aprile alla finestra a cantare "Bella Ciao"

L’idea lanciata per celebrare comunque la Festa della Liberazione è quella di Anpi (Associazione nazionale Partigiani d’Italia): #bellaciaoinognicasa. «Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia». Questo l’appello lanciato dall’associazione.

«L’Italia - prosegue - ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’Anpi chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’ anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo».

Tante le adesioni all’iniziativa. Fra le altre vi sono quelle di: Arci, Cgil, Cisl, Le Sardine, Pd, Confederazione italiana tra le Associazioni combattentistiche e partigiane, Unione degli Universitari, Rete degli studenti medi, Rete della Conoscenza, Istituto nazionale Ferruccio Parri, Comune di Firenze, Anppia, Articolo Uno, Aned, Fiap, Articolo 21, Rete #Nobavaglio, Libertà e Giustizia. Alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, la richiesta di adesione di Anpi al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it. La Cgil parla di «rinnovare l’impegno a difendere e promuovere la memoria e la forza di quegli ideali che hanno unito gli italiani 75 anni fa ed ai quali oggi ci rifacciamo in un tempo così travagliato e drammatico per il nostro Paese, ma convinti che uniti ce la faremo e costruiremo un futuro migliore, fondato sul lavoro, per tutti e per tutte».