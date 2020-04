Ecco la mascherina per i non udenti

VIGEVANO - Di quelle normali ne sono già state distribuite 25 mila. Ora l'industria meccanica vigevanese Elettrotecnica BC ha realizzato anche un modello per non udenti: "Più persone con questa problematica ci hanno chiesto di studiare e realizzare una mascherina protettiva facciale igienica antigoccia, riutilizzabile, e che permettesse di leggere i movimenti della bocca - spiega l'imprenditore Francesco Cottino - Abbiamo quindi prodotto questa tipo di mascherina lavabile in tessuto poliestere ed elastomero, con cucito nella parte frontale in corrispondenza della bocca un leggero materiale trasparente in Pvc". Dalla produzione iniziale, avviata utilizzando due macchine (originariamente destinate alla produzione di tomaie per sneakers) la Elettrotecnica BC è passata a dieci. Le mascherine sono a disposizione gratuitamente di chiunque le voglia andare a ritirare alla sede dell'azienda in viale Indipendenza 42, ma Cottino non esclude che terminata questa prima fase di emergenza la produzione di mascherine possa diventare almeno una parziale riconversione dell'attività della BC, che infatti sta per ottenere la certicificazione CE per il prodotto: la domanda è in attesa di un via libera dall'Istituto Superiore di Sanità.