"Il sindaco boccia tutte le proposte"

VIGEVANO - Non normali scontri e divergenze tra maggioranza e minoranza, ma un vero e proprio conflitto tra consiglio comunale con sindaco e giunta. E' questa la valutazione che viene data dal gruppo Civico (consiglieri Daniela Parini e Franco Notarfrancesco) sull'andamento della riunione di commissione consiliare di martedì scorso, nella quale si è discusso di lacune misure di sostegno a favore della cittadinanza. "La commissione presieduta dal Consigliere Stefano Bellati - si legge in un comunicato del Gruppo Civico - ha vagliato varie proposte pervenute sia da noi del Gruppo Civico, sia dal resto della minoranza e dalla maggioranza. E’ alquanto strana ed irrispettosa una bocciatura a qualsiasi proposta fatta dai consiglieri, da parte dei componenti della Giunta , presenti in commissione. In questo momento di emergenza, tutti i componenti erano d’accordo sulle proposte presentate. A questo punto crediamo che il problema non sia maggioranza – minoranza, ma una rottura tra consiglio comunale e giunta comunale e questa cosa è gravissima. Si sta perdendo di vista l’obiettivo finale: l’emergenza epidemiologica e quella economica che toccherà la nostra città".