"Trenord aumenti le corse"

VIGEVANO - Si avvicina la "fase 2" e la delicata gestione dei mezzi di trasporto pubblici. Secondo il Pd vigevanese l'amministrazione comunale dovrebbe fare pressione su Trenord perchè aumenti la frequenza dei treni, perchè vi sia attenzione all'igienizzazione delle vetture e ci si impegni a un servizio di vigilanza in stazione per evitare disagi e incidenti tra pendolari al momento della salita sul treno. Di seguito ecco il testo integrale del comunicato firmato dal segretario cittadino dei democratici, Alessio Bertucci.

"In vista della riapertura del 4 maggio annunciata dal Governo, il nodo dei trasporti e dei pendolari è sicuramente quello più delicato da un punto di vista sanitario. Se come già anticipato, la capacità dei treni e dei bus sarà ridotta per evitare assembramenti, sarà fondamentale che Trenord aumenti il numero delle corse e delle carrozze, nonché sarà molto importante che la linea non subisca guasti o ritardi. Da tempo, Trenord, ha ridotto le frequenze sulla linea Milano – Mortara e per questo chiediamo all’Amministrazione comunale vigevanese di fare pressione su Trenord stesso affinché i treni tornino fin da subito almeno alla frequenza normale. Condizione fondamentale e su cui non si può transigere è comunque la sicurezza dei viaggiatori, pertanto è necessario che Trenord garantisca la perfetta igienizzazione delle vetture e, in particolare, degli impianti di aria condizionata, potenzialmente molto pericolosi per la trasmissione del virus. Chiediamo, inoltre, all’Amministrazione comunale di istituire un sistema di vigilanza in stazione, per evitare incidenti e disagi tra i pendolari al momento della salita sul treno e per verificare l’effettivo rispetto delle norme sul distanziamento. Le stesse richieste valgono anche per i servizi bus extraurbani, istituendo almeno un vigilante per la fermata di via Sacchetti".