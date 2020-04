A Vigevano niente mercato mercoledì e sabato

VIGEVANO - No del Comune alla possibilità di svolgere i mercati comunali di mercoledì e sabato, anche limitatamente ai generi alimentari. L'opportunità veniva data dalla Regione, che aveva emesso un'ordinanza per quanto riguarda la settimana, una "finestra" aperta sino a domenica prossima, 3 maggio. Da Ascom è arrivata una richiesta in tal senso ma nella giornata di lunedì è arrivata la risposta dle sindaco Andrea Sala: l'amministrazione ritiene che "per ragioni di cautela e prevenzione sanitaria, sia opportuno allineare la riapertura dei mercati, successivamente al 4 maggio, riservandosi nel frattempo di valutare l'evoluzione epidemiologica del territorio". Altri comuni proveranno invece un'apertura come ad esempio Pavia, Mede, Candia Lomellina, forse Gambolò.