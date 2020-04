Abbiategrasso: al via la distribuzione di 29mila mascherine

Ognuna delle oltre 14mila famiglie di Abbiategrasso riceverà due mascherine di tipo chirurgico. Nelle scorse settimane già 8mila mascherine fornite dalla Regione Lombardia sono state distribuite tramite i negozi di vicinato come da indicazioni regionali. Ora la distribuzione sarà molto più capillare grazie a questa nuova consistente fornitura, reperita per la gran parte grazie a Città Metropolitana, ma anche grazie alle donazioni di Lions Club e della ditta Neos Medica Srl. Anche il gruppo La Cappelletta ha dato il proprio contributo, fornendo il materiale per il confezionamento. La distribuzione sarà organizzata dalla Protezione Civile, con il supporto di Croce Azzurra, Auser e dei volontari del gruppo Alpini. “Invito tutte le forze di maggioranza e di opposizione a mettersi a disposizione per dare una mano, nello spirito di collaborazione e responsabilità che questo difficile momento richiede, perché la politica, quando serve, sa superare le logiche di schieramento e fare squadra nell’interesse dei propri concittadini - afferma l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi – Ringrazio tutte le associazioni e i volontari che hanno dato il proprio contributo, e in modo particolare la Protezione Civile per l'organizzazione della preparazione e della distribuzione del materiale. Ora è importante continuare a lavorare per gestire al meglio tutti i passaggi di questa Fase 2, in modo che sia sempre garantita la sicurezza e la salute dei cittadini. I dispositivi di protezione saranno uno strumento essenziale, e siamo soddisfatti di essere riusciti a rispondere alle numerose richieste dei cittadini andando a consegnare questo omaggio prezioso a tutte le famiglie della città”. Come detto, la distribuzione è iniziata oggi e si protrarrà per tutta la settimana. Qualora si riscontrassero problemi nella consegna, contattare Ufficio Relazioni col Pubblico, allo 0294692250 - 290 - 261