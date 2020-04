La spesa col sorriso, nuova iniziativa benefica

VIGEVANO - Iniziativa benefica promossa dalla coalizione Vigevano Futura-Gruppo Civico e l'associazione Angeli Colorati: con "La spesa col sorriso" sono state raccolte circa 120 spese di generi alimentari di base da distribuire a cittadini in difficoltà. Ecco il comunicato di Vigevano Futura e Gruppo Civico.

"Vista la crisi economica che molte famiglie vigevanesi si sono trovate ad affrontare a causa di questa emergenza sanitaria, abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa benefica che consiste nel donare una spesa di generi alimentari di prima necessità ai nostri concittadini in difficoltà, per dare loro un aiuto e, allo stesso tempo, un segnale di speranza. Abbiamo, quindi, raccolto un fondo con cui è stato possibile acquistare 120 spese di generi alimentari di base (come latte, biscotti, pasta, riso, ecc..) per donarle ai cittadini vigevanesi in difficoltà che ce ne faranno richiesta e consegnarle presso l’abitazione degli stessi grazie alla collaborazione degli Angeli Colorati, nota associazione di volontariato cittadina da tempo impegnata sul nostro territorio che ha deciso, grazie al contributo dei propri volontari, di unire con noi le proprie forze per portare un sorriso a casa dei nostri concittadini in un momento così delicato. L’idea è nata dalla volontà di fare qualcosa di utile e concreto per chi ha più bisogno in questo particolare momento di emergenza dando, allo stesso tempo, un sorriso e un segnale di speranza. Chi vorrà richiedere la spesa potrà farlo mediante l’indirizzo email o il numero di telefono indicati nella locandina allegata al presente comunicato, che nello specifico sono: spesacolsorriso@vigevanofutura.it e 0381.681135 (attivo tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:00). La spesa verrà consegnata a domicilio da un volontario entro un paio di giorni dalla richiesta sino ad esaurimento scorte".