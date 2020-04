Coronavirus, ripartono i mercati di Campagna Amica

Domani saranno otto le aziende agricole presenti, con prodotti che vanno dal’ortofrutta al riso, dai formaggi ai salumi. Altrettante aziende agricole saranno presenti sempre in piazza del Carmine anche sabato mattina, negli stessi orari. Sono invece ancora in sospeso, in attesa di valutazioni specifiche da parte del Comune di Pavia, gli altri due mercati di Coldiretti-Campagna Amica presenti in città, e cioè quello del giovedì mattina in via Tibaldi (quartiere Pavia Ovest) e quello del sabato mattina in via Pastrengo (quartiere Vallone), la cui riapertura avverrà in un secondo momento. L’ingresso del farmers’ market di Piazza del Carmine sarà vigilato e regolamentato per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, e le aree di accesso e di uscita saranno perimetrate e ben identificate. Tutti gli operatori e i consumatori dovranno essere dotati di mascherine e guanti per la sicurezza sanitaria propria e delle altre persone. All’ingresso sarà messo a disposizione dei clienti del disinfettante per le mani. “La riapertura dei mercati a km zero rappresenta un inizio di ritorno alla normalità, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei consumatori – precisa Giacomo Cavanna, Presidente di Agrimercato Pavia, l’associazione che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti a Pavia – Dalla chiusura avvenuta lo scorso 11 marzo le aziende agricole hanno continuato a produrre, riorganizzando il proprio lavoro con la consegna della spesa a domicilio. Ci auguriamo – conclude Giacomo Cavanna – di poter riaprire anche gli altri mercati due presenti in provincia di Pavia, e cioè quello di Vigevano e quello di Voghera, nei tempi che saranno identificati dalle rispettive Amministrazioni Comunali”.