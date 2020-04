Vertice Comune-associazioni imprenditoriali

VIGEVANO - Confronto in video conferenza nella mattinata di giovedì tra Comune e Comitato Intercategoriale, il cui presidente Alberto Cazzani ha poi rilasciato un comunicato stampa conclusivo. L'incontro, afferma Cazzani era stato convocato "per condividere le enormi difficoltà che il tessuto imprenditoriale, produttivo e commerciale vigevanese stanno attraversando e per

sottolineare il complesso tema della ripartenza dopo il blocco delle attività deciso per arginare il diffondersi del Coronavirus.

Al tavolo ha partecipato anche il Comune di Vigevano. Le singole associazioni datoriali hanno condiviso con l’Amministrazione i loro rilievi rispetto alla prossima riapertura e le loro difficoltà in uscita da una situazione che ha reso ancora più complesso il disegno di futuro e di prospettiva".