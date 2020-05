Il Pd: azzerare la Tosap per il periodo di chiusura

VIGEVANO - Azzerare la Tosap per i mesi di chiusura, allargare gli spazi di plateatico a disposizione dei locali, orari di apertura dei negozi prolungati fino a mezzanotte. Sono le proposte del Pd vigevanese per rilanciare il commercio nei prossimi mesi, "sicuramente una delle categorie economiche più colpite dall’attuale crisi e non dobbiamo dimenticare che una città senza negozi, locali, bar e ristoranti è una città morta", si legge in un comunicato dei dem locali. Le proposte sono formulate "Per evitare assembramenti all’interno degli esercizi commerciali, per sopperire alla riduzione dei potenziali clienti dell’attività e per dare un forte contributo a tutti gli esercenti vigevanesi colpiti duramente da questa crisi economica in modo che possano continuare la propria attività". Ecco le te proposte avanzate dal segretario del circolo Pd, Alessio Bertucci.

1) Concessione a titolo gratuito dell’ampliamento del plateatico per bar e ristoranti per tutto il periodo estivo e autunnale e sospensione dell’obbligo di rimozione delle strutture per l’anno prossimo, con contestuale ampliamento delle aree dove è possibile installare dehors e tavolini, questo per garantire il distanziamento sociale e recuperare i posti persi all’interno del locale. Ovviamente, non dovrà essere d’intralcio alla circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni e non deve costituire una barriera architettonica. Per i bar e ristoranti che non possono avere un plateatico esterno, riduzione della Tari per tutto il 2020 in base al numero di posti a sedere che sono persi.

2) Annullamento della Tosap e della Tari per il periodo di chiusura delle attività commerciali. Proponiamo che tutti gli esercizi paghino solo per i giorni di effettiva apertura delle attività. Come ampiamente detto dalle associazioni di categoria dobbiamo abbattere le tasse locali per far respirare le attività e rinviare le scadenze a fine anno o addirittura nel 2021.

3) Allungare gli orari d’apertura degli esercizi commerciali fino al 31 gennaio 2021, con la possibilità di restare aperti tutte le sere estive fino alle 24.