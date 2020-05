La scomparsa di Alberto Carpani, re della dance italiana anni Ottanta

Albert One iniziò la sua carriera nel mondo musicale giovanissimo cantando in un gruppo di provincia. Nel 1982 arrivò il primo successo, un pezzo dance dal titolo Yes-no family scritto da Enrico Ruggeri e interpretato con uno dei suoi tanti pseudonimi, in questo caso Jock-Hattle. Ma il suo più grande exploit fu 1983, quando uscì Turbo Diesel per la Baby Records. Il brano si rivelò una hit a livello mondiale. Successivamente uscirono altri fortunati singoli come Heart on fire, Lady O e Secrets. Sempre in quegli anni Albert One sarà il produttore discografico di molti singoli di showgirl come Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Raffaella Carrà. Nel 1999 ebbe grande successo con la hit Sing a Song Now Now. Produsse anche un remix della colonna sonora di Furyo, interpretata da Raffaele Fiume. Nello stesso periodo fondò il gruppo Clock on Five. Cantò inoltre nella AlbertOne Live Band, riproponendo i suoi successi e incidendo cover di altri brani della italo-disco e della dance anni ottanta.

Incise anche Mandy, cover di Barry Manilow. Il brano, prodotto da Gianlorenzo Tubelli, venne inserito nell'ultima versione di Mixage, storica compilation che ai tempi della Baby Records lo lanciò con Turbo Diesel.

Negli ultimi anni Alberto Carpani si era dedicato alle esibizioni dal vivo: oltre ai dj set e all'attività da solista, con la AlbertOne Live Band riproponeva le sue grandi hit alternandole ad altri classici della dance e dell'italo-disco anni ottanta.