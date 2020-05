Asm Energia: da lunedì riaprono su appuntamento gli sportelli di Vigevano

L’accesso sarà garantito ad un massimo di due persone alla volta, con l’obbligo di indossare la mascherina e i Clienti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Si prega di recarsi presso gli sportelli solo per urgenze e dopo aver fissato un appuntamento, al fine di evitare assembramenti fuori dalla sede. Per comunicazioni, segnalazioni o richieste di informazioni, si invitano cittadini, Clienti e utenti ad utilizzare ancora i canali di contatto digitali e telefonici. Ci si può rivolgere al Servizio Clienti, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30, chiamando il numero 0381.697211, inviando una mail all’indirizzo asmenergia@asmenergia.com, oppure accedendo in ogni momento al sito: www.asmenergia.com. In questo periodo di emergenza sanitaria Asm Energia S.p.A. ha cercato di essere sempre al Vostro fianco con tante attività e iniziative, confermando l’impegno per garantire la continuità dei servizi sul territorio. In un momento difficile per famiglie, aziende e attività commerciali, Asm Energia S.p.A. ha inoltre attivato alcu- ne importanti agevolazioni straordinarie nei pagamenti per tutto il periodo dell’emergenza. In particolare non sono state sospese le forniture per mancati pagamenti e sono stati bloccati gli invii dei solleciti agli utenti. Asm Energia S.p.A. continuerà a sostenere i Clienti in difficoltà adottando tutte le misure necessarie in termini di agevolazioni per ottenere rateizzazioni sulle bollette. In attesa del Decreto Rilancio, in queste ore al vaglio del Governo, e alle eventuali nuove indicazioni da parte di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, si ricorda pertanto a tutti i Clienti che Asm Energia S.p.A. ha deciso di non applicare interessi di mora sul ritardato pagamento di tutte le bollette gas e luce con scadenza marzo e aprile 2020 (emergenza Covid-19). Il periodo di non applicazione degli interessi di mora per le bollette di marzo e aprile è stato prorogato fino al 31 maggio 2020. Con la graduale ripresa delle attività prevista dalla Fase 2, nei prossimi giorni verrà comunicata anche la data di riapertura dello sportello di Mortara.