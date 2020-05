Mascherine gratuite a Pavia. Da lunedì 18 maggio sarà possibile fare richiesta contattando i numeri o gli indirizzi indicati. L'acquisto è stato fatto insieme ad Asm Pavia: 260.000 mascherine per un totale di 130.000 euro, destinate soprattutto alle famiglie in difficoltà che ne riceveranno 4 per ogni componente del nucleo familiare