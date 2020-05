Carignano, indietro tutta: fraintesa

VIGEVANO - Dopo le polemiche e la richiesta di dimissioni da capogruppo della Lega arriva la rettifica della consigliera Daniela Carignano rispetto al post sui social col quale dichiarava di non intendere indossare la mascherina, anche incrociando persone sullo stesso marciapiede. La consigliera, con un nuovo post sul proprio profilo Facebook afferma di essere stata fraintesa e le sue parole strumentalizzate per fini politici. Intanto ha rimosso il post "incriminato". Ecco il testo integrale della rettifica, corredato anche di foto della Carignano stessa, ma con mascherina.

"Io Daniela Carignano metto e metterò sempre la mascherina rispettando le leggi dello stato e di regione Lombardia,detto questo ritengo di essere STATA FRAINTESA e la mia dichiarazione strumentalizzata per fini politici.Ritengo e mi scuso con chi ha frainteso il mio post di non aver forse usato parole più consone e mi spiego:volevo portare in evidenza la diversità di comunicazione che c'è tra le leggi che i cittadini devono rispettare e le dichiarazioni che vengo fatte da esponenti del governo quanto vanno nelle trasmissioni televisive,questo secondo il mio parere personale non e' corretto porta confusione nei cittadini,se un governo emana una legge deve mettere in grado i cittadini di rispettare questa legge,vedi le mascherine a 0.50 centesimi che non si trovano, i guanti che non si trovano.Detto questo chi mi conosce e conosce il mio impegno politico sa la mia coerenza, la mia passione,il mio rispetto per i miei cittadini e per le regole,mi dispiace di non aver espresso in modo corretto le mie personali idee ma lasciatemi la libertà di dire che chi usa il fraintendimento per scopi politici non avendo argomenti è destinato al fallimento perché per me quello che conta è il giudizio dei miei cittadini e di tutte quelle persone che mi seguono e mi vogliono bene ma soprattutto sanno chi sono e conoscono i miei principi di fedeltà nei confronti della legge e dei mie colleghi di partito, ribadisco e spero che la mia rettifica chiuda questo caso, è mia premura rimuovere il post incriminato, questo vi e dovuto un abbraccio alla mia città"