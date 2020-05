Gambolò, il burattino Covid per spiegare ai più piccoli la pandemia. E farli giocare

C'è il burattino cattivo, Covid, che vuole portare morte e desolazione sulla Terra. E ci sono gli eroi buoni, Superdott e Humano, che al termine di una dura battaglia salvano l'umanità. Sono i protagonisti di un video, reperibile su Instagram, realizzato da Alessandra Sala, 25 anni, gabonese, terapista della psicomotricità dell'età evolutiva, per supportare a distanza i bambini con difficoltà e loro famiglie fornendo spunti di attività. Si tratta solo di una delle numerose proposte che si possono trovare all'indirizzo tnpee.alessandrasala.« Purtroppo il virus impedisce di poter fare le terapie - spiega la dottoressa Sala – Il mio lavoro richiede un contatto corporeo costante, è impossibile mantenere la distanza di sicurezza. I miei bambini hanno difficoltà più o meno gravi e la mediazione corporea è fondamentale. Alcuni inoltre non tollerano le mascherine. Ho provato, dove possibile, ad impostare dei trattamenti online ma non è facile, richiede un riaggiustamento continuo e ore di preparazione del materiale. Ho deciso quindi – aggiunge - di condividere il mio lavoro nella speranza che colleghi e genitori possano trarne vantaggio, e, soprattutto, nuovi spunti per far trascorrere il tempo in modo costruttivo e piacevole ai propri figli, nel modo più funzionale possibile». La terapista lomellina sta lavorando con delle colleghe ad un sito dedicato all'età evolutiva: un luogo dove trattare i problemi incontrati dalle famiglie, dove mettere a disposizione informazioni qualificate, dove dare consigli circa il mondo dei bambini, al fine di creare consapevolezza intorno all'età evolutiva e alla disabilità.