Mascherine, tutti contro Carignano (Lega)

VIGEVANO - "Se io cammino per strada incrocio delle persone ma sto a distanza, la mascherina non la metto, sappiatelo poi vedete cosa fare". Parole non difficili da trovare sui social, meno probabile che a scriverle sia una rappresentante istituzionale. Nel caso si tratta della capogruppo consiliare della Lega, Daniela Carignano. Il post su facebook ha provocato reazioni soprattutto negative (anche se non mancano, purtroppo, commenti che assecondano questo atteggiamento). I gruppi consiliari di minoranza, sei su sette, hanno stigmatizzato pubblicamente questo atteggiamento. In un comunicato congiunto, infatti, Pd, Movimento 5 Stelle, Progetto Vigevano, Grande Vigevano, Gruppo Civico e Sinderesi chiedono addirittura le dimissioni della consigliera leghista dalla carica di capogruppo consiliare (richiesta che, a quanto pare, potrebbe arrivare anche dalla stessa maggioranza). "Riteniamo molto grave - si legge - che la capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Daniela Carignano abbia comunicato sui social la sua decisione di non ottemperare alla normativa che prevede l'uso della mascherina quando si esce di casa. In una fase difficile in cui tutti siamo chiamati a piccoli e grandi sacrifici e in cui tante persone proprio per la noncuranza di alcuni hanno subito e subiscono perdite gravissime, ci sembra inopportuno e vergognoso il post della Consigliera. Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe invece dare il buon esempio ed essere il primo a dimostrare responsabilità. Chiediamo dunque che la Consigliera Carignano si dimetta dal ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale e che chieda scusa a tutti quei cittadini che si sforzano di rispettare le regole anche quando non sono piacevoli. Auspichiamo inoltre che il Sindaco Andrea Sala, l'Assessore con delega alla Polizia Locale Andrea Ceffa, il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Buffonini e le altre forze presenti in maggioranza prendano pubblicamente le distanze dalle affermazioni della Consigliera Carignano".