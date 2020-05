De Rodolfi, tamponi agli ospiti: tutti negativi

I novantanove ospiti della struttura cittadina sono stati sottoposti a tampone. E nessuno è risultato positivo. «Dopo quanto avvenuto in Lombardia - ha detto sempre la Moreschi - diciamo che siamo stati bravi a chiudere da subito, dapprima il Centro diurno anziani a partire dal 21 febbraio, quindi la Rsa vera e propria dal 28 febbraio. E ancora oggi non sta entrando nessuno dei parenti». Orgoglio. Concetto ribadito anche dalla presidente dell'Azienda Speciale Multiservizi che gestisce la Rsa. «Per i nostri nonni e per le loro famiglie. Abbiamo dato una risposta tangibile alla città». Una risposta, è stato ribadito nella conferenza stampa di questa mattina a Palazzo municipale, che è andata anche "contro” il decreto che aveva previsto, dal 2 marzo, la possibilità di riaprire le strutture ai visitatori. Salvo poi chiudere a partire dal 7 marzo quando molte Rsa si sono trasformate in vere e proprie "bombe”. «Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra - ha detto il direttore generale Andrea Deplano - giornalmente eravamo in contatto con la presidenza, il cda e l'amministrazione comunale che hanno condiviso e supportato le nostre scelte. Sicuramente una parte di questo risultato è dovuto alla fortuna, ma non più del 20%. Il restante è merito della struttura, di tutto il personale, di tutta la squadra». «Gestire la situazione, quanto avvenuto in questi mesi, all'interno di una Rsa, non è sicuramente facile - ha concluso il sindaco Andrea Sala - nel caso di Vigevano ha vinto l'intelligenza delle persone, il rigido protocollo, l'amore di tutto lo staff della nostra Rsa verso i propri ospiti».