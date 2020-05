Pavia, la ripartenza. Ma restano le preoccupazioni

18 Maggio a Pavia, una lieve ripartenza con un primo accenno di ritorno alla normalità. La prima messa in Duomo celebrata dal Vescovo è stata seguita da alcuni fedeli che si sono subito adeguati alle nuove norme: la Comunione viene servita direttamente da chi celebra, che va tra la gente dopo aver igienizzato le mani e indossato la mascherina. I negozi hanno riaperto ottemperando alle norme sanitarie, i bar e i ristoranti si lasciano l'asporto alle spalle per servire i clienti in maniera tradizionale. L'entusiasmo per essere usciti finalmente dal guscio si percepisce, ma restano le preoccupazioni.