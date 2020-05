Spostamenti tra regioni: possibili solo tra quelle con lo stesso livello di rischio

Cambiano ancora i criteri di spostamento tra le regioni, possibili a partire dal prossimo 3 giugno. Per sapere dove poter andare si dovrà attendere venerdì prossimo, quando è prevista la pubblicazione del report settimanale del monitoraggio grazie al quale sarà realizzata la mappa degli spostamenti. Il criterio generale che il Governo dovrà confermare e che le Regione avranno facoltà di limitare ulteriormente, sarà quello di permettere la mobilità tra regioni con lo stesso livello di rischio, soglia che verrà determinata attraverso l’elaborazione di 21 diverse voci messe a punto dal Ministero della Salute. Tutte le settimane le Regioni comunicheranno i parametri, in particolare l’Rt, che definisce il tasso di contagiosità; il numero di tamponi effettuati ed altri dati ri riferimento.

Per fare un esempio, sulla scorta dei riscontri riferiti alla scorsa settimana, dalla Lombardia ad oggi ci si potrebbe spostare solo in Umbria e in Molise, le uniche regioni a rischio definito moderato. Non è però chiaro come lo spostamento debba essere effettuato visto che, non essendo confinanti, si dovrebbero attraversare altri territori. Le linee da seguire non saranno comunque rigide ma verranno modulate a seconda del modificarsi del quadro generale del Paese.

In serata fonti del ministero della Salute hanno definito infondate le indiscrezioni trapelata nelle scorse ore sulla possibilità di permettere lo spostamento solo tra Regioni con pari livello di contagio. Nei prossimi giorni sarà fatta chiarezza sulla situazione.