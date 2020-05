Vigevano: il Castello riapre i battenti

Il cortile del Castello di Vigevano riapre i battenti, ad orari ridotti. Fino a nuovo ordine si potrà accedere da martedì a venerdì dalle 14 alle 18, mentre sabato domenica e festivi dalle 10 alle 18. Le parole d'ordine sono sicurezza e distanziamento, come ha chiarito l'assessore a turismo e castello Riccardo Ghia, e per questo motivo un nuovo cancello verso la strada coperta nella zona del Maschio permetterà maggiori controlli. Passeggiate libere, non assembramenti o contatti ravvicinati. Il giardino della cavallerizza e le strade sotterranee rimangono ancora chiusi. Per i musei civici e Leonardiana si aspetta il 2 giugno, martedì prossimo.