La piscina scoperta di Mortara apre sabato, scivoli inclusi

La piscina comunale scoperta di Mortara aprirà regolarmente i battenti sabato. E sarà quasi completamente fruibile: la vasca di 25 metri, la grande laguna e anche gli scivoli. Gli ombrelloni saranno opportunamente distanziati. Solo le attrezzature ludiche (dai giochi per i bambini al campo da beach volley) e le vasche interne non potranno essere utilizzate.

L’hanno annunciato questa mattina il sindaco Marco Facchinotti, l’assessore allo sport Luigi Granelli, il presidente di AsM (cui pochi mesi fa sono stati affidati gli impianti sportivi comunali) Simone Ciaramella e il presidente della società Padana Nuoto, soggetto gestore.

In questi giorni sono in pieno svolgimento i lavori di pulizia e sanificazione. La capienza massima del complesso è stata fissata in 500 persone, di cui 200 in acqua. Saranno regolarmente attivati anche i corsi di nuoto. Le tariffe almeno per giugno resteranno quelle dello scorso anno, poi potrebbe essere un adeguamento, ma solo al ribasso: esclusi invece aumenti.