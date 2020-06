Un monumento alle vittime del Covid-19

Vigevano ospiterà un monumento dedicato alle vittime dell’epidemia. Verrà collocato nel cimitero comunale. L’idea è partita da un club del Rotary, il Mede Vigevano, e coinvolge l’amministrazione. Il progetto verrà presentato alla città lunedì prossimo, a mezzogiorno in municipio. Nessuno in provincia di Pavia ha ancora proposto o inaugurato niente (piazze o manufatti) in memoria dei caduti da Covid. L’opera non è ancora pronta: sarà un vero e proprio concorso dedicato agli artisti, non solo locali. Con forme e modi totalmente liberi (dalla classica statua a sculture più moderne, con materiali non convenzionali), una commissione di esperti sceglierà una sola realizzazione. La cerimonia di inaugurazione avverrà in estate. «Pensiamo – è la nota degli organizzatori – a un luogo in cui tutti, anche i parenti che non hanno potuto essere confortati da una cerimonia funebre, potranno piangere i caduti di questi mesi». «La portata della tragedia che stiamo ancora vivendo - aggiunge Franco De Cataldo, presidente del "Mede Vigevano" sarà ben compresa solo fra molto tempo con le sue conseguenze non solo sanitarie, ma anche economiche e sociali.Il monumento che si intende realizzare e che sarà posizionato all’interno del Cimitero cittadino avrà la duplice funzione di onorare le tante, troppe persone che sono morte durante la pandemia e di essere un perpetuo memoriale per le future generazioni.La pandemia ha sconvolto e continua a sconvolgere profondamente il mondo intero e la nostra comunità, ma potrebbe e dovrebbe essere anche occasione di riflettere su come evitare che tutto questo si ripeta nuovamente».