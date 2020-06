Vigevano, al mercato due nuovi ingressi

VIGEVANO - Due nuovi accessi, da domani mattina (mercoledì), al mercato cittadino, come stabilito da un’ordinanza del sindaco, che proroga fino al 14 giugno (come da decreto regionale) l’utilizzo di misure di contenimento del Covid 19. Si potrà quindi accedere ai banchi dai varchi creati piazza Calzolaio d’Italia, in via Bramante incrocio via Raffele, viale Sforza all’incrocio con via Vandone e via Manzoni all’intersezione con viale Sforza. Oltre ai quattro ingressi sono previste quattro uscite, vicine agli accessi ma separate. Rimangono d'obbligo la misurazione della febbre, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico tra le persone.