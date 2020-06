Il microfono resta acceso... il traduttore insulta in diretta l'europarlamentare Angelo Ciocca

«Che coglione, possiamo dirlo? Ma dai…» con aggiunta di risate. Una gaffe in diretta video quella del traduttore del Parlamento europeo che, dimenticandosi di spegnere il microfono dopo aver dato la parola al parlamentare di turno, ha insultato l’onorevole pavese della Lega, Angelo Ciocca. Lo stesso Ciocca ha pubblicato il video incriminato sulla sua pagina Fb, bollando l’episodio come “vergognoso”. «Sentite cosa si è permesso di dire un interprete del Parlamento Europeo dimenticando il microfono aperto, parole VERGOGNOSE ed OFFENSIVE !!! Questo è il clima di odio che creano i BENPENSANTI che accusano la Lega, per me è inaccettabile, non finirà qui !!!», ha scritto l’europarlamentare del Carroccio sulla sua pagina personale.