Vigevano, quando il pedone è costretto a stare sulla carreggiata

All'altezza dell'entrata del parcheggio delle scuole Regina Margherita, in via Edmondo De Amicis, i cartelli segnalano la presenza di un cantiere, indicando ai pedoni di camminare a destra. Ma anche dall'altra parte della strada non è consentita la percorrenza sul marciapiede. I pedoni sono quindi costretti a camminare per alcuni metri sulla carreggiata, facendo molta attenzione ai veicoli in transito.