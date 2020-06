Vigevano, da lunedì al via i centri estivi comunali

Il servizio comunale si chiama “Centro Gioco Estivo” e sarà attivo da lunedì 15 giugno, fino al 31 luglio, aperto dalle 7,45 alle 13. I posti disponibili sono in tutto 43, per un costo settimanale di 50 euro (è inclusa la merenda, la tariffa non si applica per le famiglie con bambini disabili). «Abbiamo scelto – ha spiegato l’assessore alle politiche educative Brunella Avalle – due strutture che dispongono di ampi spazi all’aperto, perché è qui che si dovranno svolgere le principali attività dei piccoli, come è indicato nelle linee guida ministeriali. Le scuole che abbiamo individuato per i centri estivi comunali sono l’infanzia Cocconi Cervi e la Cocconi Cervi». Per informazioni, telefonare al numero 0381-299205-284, o scrivere una mail a gr-infanziagiovani@comune.vigevano.pv.it.

