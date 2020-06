Pavia: funghi ed erbacce lungo la ciclo-pedonale del Ticino

Una cosa che salta immediatamente all'occhio, adesso che si può uscire liberamente, è che in città c'è bisogno di gestire il verde. Il percorso ciclopedonale sul Ticino è interessato da zone in cui la vegetazione invade le panchine, provocando qualche remora se qualcuno si vuole sedere per godersi il sole, mentre sterpaglie e piante selvatiche hanno completamente ricoperto quello che nasce come il giardinetto dei pavesi. Non solo erba, altre forme di vita fanno capolino in pieno centro: funghi sull'allea. Non stiamo qui a stabilire se siano velenosi o meno, il dato di fatto è che a nessuno verrebbe in mente di farci un risotto. Abbiamo intervistato l'assessore Massimiliano Kock che ha spiegato la situazione. Sembra che il Comune si stia muovendo per risolvere le cose e si augura che tutto sia ultimato al più presto.