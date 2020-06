Vigevano uffici di Agenzia Entrate e Inps ancora chiusi

VIGEVANO - Si pensava che con il mese di giugno quelle porte si sarebbero riaperte. E invece le sedi di Agenzia Entrate e Inps in via Madonna degli Angeli (complesso ex Ursus) fino a ieri erano ancora chiuse, un lockdown prolungato di uffici pubblici che dura ormai da tre mesi. Per entrare in contatto con questi enti si hanno disposizione solo mail e call center, ma sono molte le pratiche che non possono essere affrontate senza un contatto diretto con i cittadini. Nessuna notizia, nei vari cartelli all'ingresso, su possibili date di riapertura.