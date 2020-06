Prima dell'inizio del consiglio comunale nel quale è prevista una nuova votazione sul progetto per il nuovo supermercato Md di via Podgora si è svolto un sit in di protesta davanti al municipio, organizzato dall'associazione Vigevano Sostenibile e al quale hanno partecipato i gruppi consiliari di minoranza. Nel video le parole di Roberto Marin, presidente dell'associazione