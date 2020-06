Emodinamica, via ai lavori

Un cantiere che tutti aspettavano, rimandato anche per via dell'emergenza Covid. Il nuovo reparto di emodinamica e di elettrofisiologia sarà pronto a dicembre. Verrà realizzato nel vecchio pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, attualmente adibito a magazzino e spogliatoio. L'avvio del cantiere è imminente. Il progetto è stato presentato oggi, venerdì, nella sala consiliare dell'ospedale. Il nuovo reparto occuperà una superficie di 426 metri quadri. L'incarico di direzione della struttura semplice di emodinamica è stato conferito al dottor Michele Rizzotti, dirigente medico della cardiologia. Il reparto, aperto h24, sarà dotato di due sale parallele con un angiografo fisso e uno portatile. Quest'ultimo strumento è già attualmente in uso in cardiologia. Tra gli abitanti di Vigevano e quelli dell'immediato circondario si conta di trattare circa 320 pazienti all'anno. Proprio la tempistica rapida, infatti, è in grado di garantire sia la sopravvivenza del paziente colpito da infarto miocardico acuto sia le sue condizioni di vita successive. Alla cerimonia di presentazione, oltre al sindaco e vicesindaco di Vigevano Andrea Sala e Andrea Ceffa e all'assessore Antonietta Moreschi, erano presenti anche il direttore generale di Asst Pavia, Michele Brait, l'onorevole Elena Lucchini (Lega) e l'assessore regionale Silvia Piani.