Al via il Camp Estivo del Pool Vigevano Sport

Inizierà lunedì prossimo, 22 giugno, allo Stadio Dante Merlo il Camp Estivo organizzato dal Pool Vigevano Sport in collaborazione con il Comune. Indirizzato a ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni proseguirà con turni settimanali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 17.30) fino all’11 settembre. La quota di partecipazione è di 75 euro settimanali, più una quota associativa di 5 euro. In aggiunta, ogni giorno sarà possibile prenotare un pasto completo al costo di 6,20 euro. Lo staff e l’equipe educativa fare svolgere ai ragazzi attività ludico motorie di vari sport (calcio, pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis, tennis tavolo, beach volley, beach soccer, nuoto, canoa, pallanuoto, tiro con l’arco, atletica leggera, mountain bike, scherma, pugilato). Ogni mercoledì i partecipanti trascorreranno invece una giornata intera in piscina, oppure effettueranno gite orientate alla scoperta dei tesori vigevanesi. Iscrizioni e informazioni presso la segreteria del Pool in viale Montegrappa 24 (tel. 038177906, oppure 3398181612).