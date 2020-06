Mense scolastiche, il pasto verrà servito in classe

Dall'incontro - spiega un documento diffuso dal Palazzo nella giornata odierna - sono scaturite una serie di ipotesi in merito alla gestione degli accessi alla struttura, al distanziamento tra gli alunni nelle varie classi, alla gestione dello spazio-mensa e alla sanificazione della totalità dei banchi scuola, prima e dopo la consumazione del pasto da parte degli alunni. Infatti in quest'ultimo caso, tutte le parti sembrano concordare in merito alla somministrazione in classe del pasto. Poichè ad oggi dal Governo Centrale non sono ancora pervenute delle linee guida sulla ristorazione scolastica, le decisioni finali saranno subordinate ad una normativa, in modo tale da essere successivamente pronti ad affrontare nel migliore dei modi l'inizio del nuovo anno scolastico.