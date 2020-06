Pavia, città universitaria: prospettive tra cultura e innovazione

Prospettive di una città universitaria tra eredità culturale e innovazione, è il titolo dell'incontro svoltgosi ieri pomeriggio all'università di Pavia. Un momento di confronto per mettere l'accento sul futuro del nostro ateneo, fiore all'occhiello, insieme al sistema ospedaliero, del nostro territorio. Al tavolo dei relatori, insieme al rettore Francesco Svelto, il deputato Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, che ha incentrato il suo discorso sugli stanziamenti economici che devono essere mirati per garantire il buon funzionamento delle eccellenze. In collegamento è intervenuto via web Enrico Letta, ex presidente del consiglio dei ministri, che ha aperto una riflessione sulle strutture ospedaliere, spesso difficilmente raggiungibili dai piccoli centri. Un incontro basato sul dibattito, un inizio per ripartire da quelli che da sempre sono i punti di forza del territorio, alla presenza di diversi protagonisti istituzionali locali.