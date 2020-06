Mede, “ingabbiato” il campanile

Iniziati i lavori di restauro esterno della chiesa di San Marziano e Martino, affidati alla Kairos Restauri Snc e dalla H Ponteggi Srl. L’intervento, dell’importo di 260 mila euro, è realizzato in parte con il contributo dell’8 per 1000 e in parte con offerte della comunità e fondi parrocchiali. I lavori si dividono in due fasi: la prima riguarda il restauro del campanile, particolarmente interessante sia dal punto di vista storico che tecnico per i materiali costruttivi con cui è stato realizzato e per la sua altezza. Durata dell'intervento, almeno tre mesi, durante i quali le campane non suoneranno. La seconda fase riguarda il restauro della facciata e del prospetto laterale con la sistemazione delle formelle decorative, delle cornici in cotto e dei portoni in legno. Il progettista e direttore dei lavori è l’architetto Vittorio Sacchi, responsabile dell’Ufficio diocesano dei beni culturali.