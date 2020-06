Pavia: Mara Torti è il nuovo assessore al bilancio

Il Comune di Pavia ha presentato in conferenza stampa il nuovo assessore al bilancio, dopo le dimissioni di Chiara Rossi. Si chiama Mara Torti, è di Broni ed è stata scelta in autonomia, senza un confronto con la maggioranza, dal sindaco Fabrizio Fracassi "perché esperta nel settore. Una scelta tecnica e non politica per andare in continuità con quella precedente", ha dichiarato il primo cittadino. La Torti non era nemmeno tra coloro che si erano candidati, nomi dai curriculum altrettanto interessanti, a detta del sindaco che ha però ritenuto di voler far cadere la scelta sulla dottoressa Torti per l'esperienza maturata lavorando come consulente del lavoro, consulente fiscale, revisore dei conti e una laurea in Economia e commercio conseguita con il massimo dei voti.