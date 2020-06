Vigevano, il nuovo ponte sul Ticino? Ottimo... per il barbecue

Questa ci mancava. All’ombra del nuovo ponte sul Ticino - o meglio sotto l’impalcato realizzato - è nata una sorta di area grill. Ben nove i punti barbecue che abbiamo contato martedì mattina. Molti sono stati realizzati utilizzando del materiale ferroso abbandonato in cantiere. Ecco il punto. I lavori del viadotto sono fermi da gennaio 2019 ed il cantiere non vede anima viva da allora. Le reti di protezione sono state abbattute e quindi c’è libero accesso in una zona che deve essere invece interdetta per pericoli per la pubblica incolumità. La Provincia di Pavia, stazione appaltante dell’opera, ha già annunciato dalla prossima settimana la ripresa del servizio di vigilanza continua.