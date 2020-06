Altre tre aule dall'Asst al Pollini per il prossimo anno scolastico

Da subito tre aule, per la cui sistemazione la Provincia ha già stanziato 120 mila euro, mentre altri spazi seguiranno in un momento successivo, «con l'auspicio - ha detto il direttore generale dell'Asst Michele Brait - di consegnare le chiavi dell'intero ex ospedale Sant'Ambrogio al Pollini entro il 31 dicembre 2021», quando tutti i servizi sanitari rimasti saranno trasferiti all'Asilo Vittoria. La convenzione è stata firmata questa mattina nello stesso istituto professionale di Mortara, che già soffre di una grave carenza di spazi, destinata ad aggravarsi da settembre con le norme di distanziamento imposte dall'emergenza Covid.

Con Brait è intervenuto Vittorio Poma, presidente della Provincia, ente dal quale dipendono le scuole superiori. C'erano anche il sindaco Marco Facchinotti e la consigliera comunale Daniela Bio, entrambi anche consiglieri provinciali (la seconda è vice presidente), l'assessore regionale mortarese Silvia Piani, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Verni, che segue con attenzione la situazione del Pollini, e la dirigente scolastica Elda Frojo.

Gli spazi interessati sono al piano terra, affacciati su via Ottone De Parenti: devono essere eseguite demolizioni di tramezze e adeguamenti impiantistici. Quando saranno disponibili? Poma è stato vago: «In tempi compatibili con l'inizio dell'anno scolastico. Non dico il 15 settembre, ma faremo di tutto, anche utilizzando i poteri commissariali conferiti dalla legge».

Intanto resta irrisolto il problema delle due nuove aule ristrutturate al secondo piano: la ditta appaltatrice non ha mai realizzato l'indispensabile scala di sicurezza, ad aprile la Provincia ha dichiarato la risoluzione del contratto ma non ha ancora assegnato i lavori alla seconda classificata.