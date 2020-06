Mala movida, nuova ordinanza

VIGEVANO - Nuova ordinanza del sindaco Andrea Sala, in vigore da questo week end, sulla movida. Significativi i cambiamenti rispetto a quella precedente del 5 giugno. Ai locali viene tolto l’obbligo di chiusura alle 2, ma vengono introdotte altre norme più stringenti. Il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto, con obbligo di consumazione al tavolo, viene spostato e partirà già dalle 21 e non da mezzanotte. Chiunque venga trovato, dalle 21 in poi, a bere alcolici non dentro a un locale o seduto ai tavoli può essere immediatamente sanzionato. «Ai bar e locali - spiega il primo cittadino - abbiamo dato la possibilità di estendere gli spazi esterni, superando il problema del distanziamento. Ora bisogna intervenire sugli assembramenti, sulla gente con bicchiere in mano fuori dai locali. Sono queste le situazioni che, grazie a fenomeni di ubriachezza, possono generare poi scazzottamenti». L’ordinanza viene assunta in via sperimentale fino al 12 luglio, quando si valuteranno gli effetti delle nuove regole. Qui il testo integrale dell'ordinanza