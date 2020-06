Pavia, «ecco la nostra maturità»

Esami di maturità in corso, negli istituti superiori c'è un vai e vieni di studenti che presto si lasceranno i plessi scolastici alle spalle. Ve li ricordate i tre ragazzi del liceo scientifico Taramelli di Pavia? Sono tornati per raccontarci come è andato il loro esame e condividere con noi sogni e ricordi. Maturità 2020, un anno che nessuno dimenticherà mai. Vincenzo, Alessandro e Federica hanno accettato di sedere nuovamente sui gradini della Chiesa del Carmine, punto di ritrovo di tutti i ragazzi della loro scuola, luogo simbolo della loro adolescenza, aprendo le porte dei loro cinque anni appena trascorsi. Per esempio, adesso che sono diplomati, avranno qualche marachella da confessare? Qual è il ricordo più bello? Cosa sognano per il futuro? Un servizio dedicato a tutti i ragazzi che hanno conseguito la maturità al tempo del Covid - 19.