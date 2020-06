Cavalcavia Lamarmora, si chiude di nuovo

VIGEVANO - Da lunedì nuova chiusura al traffico per il cavalcavia La Marmora, ormai vero incubo dei vigevanesi. Da qualche settimana sono in corso i lavori per la sistemazione dei giunti di dilatazione, secondo il Comune mal realizzati dall'impresa e causa di gravi infiltrazioni di acqua. Inizialmente non erano previste chiusure totali del ponte ma solo di creazione, nell'ultima fase, di sensi di marcia alternati. Ci si dovrà rassegnare, invece, a questo nuovo stop.