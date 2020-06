Si apre una buca in corso Novara

Una buca dal diametro di diversi centimetri e piuttosto profonda si è aperta all'improvviso in corso Novara, all'altezza del numero civico 30. L'asfalto ha ceduto pochi secondi dopo il passaggio di un pedone, intorno alle 13,20. Nessuno è rimasto ferito, alcuni passanti hanno circoscritto la buca con i triangoli luminosi di segnalazione. «Provvederemo – sono le parole dell'assessore Giulio Onori – a transennare quanto prima, e poi a verificare come sistemare». Quella zona non è nuova a cedimenti e a sconnessioni, sia del manto stradale sia del marciapiede.