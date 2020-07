La movida sotto il nuovo ponte. La Provincia: qui si deve intervenire, subito

Sicurezza, la parola d'ordine. E in quella che dovrebbe essere l'area di cantiere del nuovo ponte sul Ticino, di sicurezza non si può certo parlare. Dopo il servizio realizzato alcuni giorni fa, un nostro lettore ci ha inviato una serie di foto scattate domenica pomeriggio che evidenziano una sorta di "movida pomeridiana” sotto il viadotto da completare. Oggi siamo stati in cantiere (dove le recinzioni sono state divelte) con il consigliere provinciale di Forza Italia, Antonello Galiani.