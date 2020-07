Pavia, mini cortei in bici per una mobilità sostenibile

PAVIA - Cinque mini cortei in bicicletta, organizzati dall'associazione "Il Sellino spiritato" che ieri (giovedì 2 luglio) hanno toccato i diversi punti della città per arrivare davanti a Palazzo Mezzabarba, sede del comune di Pavia, e consegnare all'amministrazione comunale la propria idea di mobilità.

Supportati dall'opposizione i ciclisti hanno suonato ripetutamente i campanelli delle loro bici come per richiamare l'attenzione. Cosa chiedono? Una città più sostenibile e un piano per settembre. A rappresentare il Comune, il presidente del consiglio comunale Nicola Niutta affiancato da qualche esponente della giunta. Ci sono stati momenti di tensione tra le associazioni e l'amministrazione, e a tratti i toni si solo alzati.