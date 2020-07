Fronte "anti-Ceffa": nuovo tentativo

VIGEVANO - Un incontro fissato per questa sera (lunedì) potrebbe modificare l'assetto degli schieramenti elettorali. È infatti in corso un tentativo di rimettere insieme i cocci di una alleanza larga che riveda insieme Pd e Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Polo Laico e altre compagini civiche. Quel fronte, insomma, capace di opporsi al centrodestra, la cui formazione era naufragata a inizio anno. Al centro di questo tentativo c'è la candidatura a sindaco di Paolo Previde Massara, 47 anni, medico chirurgo all'ospedale di Vigevano, consigliere comunale di Forza Italia per un breve periodo, tra fine 2008 e il 2010.

Un'operazione complicata, poichè tutti i partiti e movimenti hanno già definito i loro candidati sindaci e sono restii a compiere passi indietro, come il Pd che ha recentemente designato Alessio Bertucci. C'è tuttavia un forte pressing (in particolare da parte del consigliere regionale Giuseppe Villani) perchè si accetti di correre in una coalizione più ampia possibile ed evitare il pericolo di un isolamento del Pd a sinistra.