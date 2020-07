Dalla ciclabile che corre sul mare alle escursioni in montagna: a Sanremo vacanze sicure da condividere in famiglia

In linea con le disposizioni sanitarie adottate dal Governo, per rispondere in modo concreto alle condizioni d’igiene e distanziamento richieste, gli imprenditori della filiera turistica hanno adottato modelli organizzativi a tutela dei clienti e degli stessi lavoratori. Anche nella difficile estate 2020, i turisti più affezionati troveranno così una città bella, accogliente pronta a offrire un ventaglio di esperienze per tutte le età e tutte le passioni.



Il mare, i ristoranti gourmet, le vie dello shopping, lo svago e l’atmosfera di charme caratteristica di questo gioiello della Riviera Ligure continueranno a esserci, in modo esclusivo e completamente sicuro. Non mancheranno le sgambate sulla pista ciclabile che corre sul mare, le partite sui campi da golf all’ombra degli ulivi di San Giacomo, gli spettacoli dei delfini del Santuario dei cetacei, apprezzati soprattutto dai bambini. E poi le passeggiate con vista sul golfo, i giardini con le cascate d’acqua e una miriade di servizi per giornate rilassanti da condividere in famiglia. Senza dimenticare che Sanremo è anche il perfetto punto di partenza per andare alla scoperta delle vallate dell’entroterra tra piccoli borghi e paesaggi mozzafiato per un turismo slow all’insegna di luoghi molto spesso dimenticati.



E se i tormentoni di quest’anno saranno vacanze sicure e rispetto delle normative, a Sanremo l’osservanza delle prescrizioni sanitarie è diventata occasione per offrire una formula di vacanza inedita. Lo rivela la campagna promozionale #Sanremofairumore promossa dall’importante rete imprenditoriale Sanremo On, un’iniziativa che lanciando una nuova idea di turismo familiare, s’ispira alla canzone vincitrice del 70° Festival, simbolo di un Paese che non si è mai arreso neppure durante i medi difficili del confinamento.



«Con main sponsor Unogas Energia – ha dichiarato il presidente Roberto Berio – è l’iniziativa più importante che Sanremo On ha intrapreso dalla sua nascita. Una campagna per reagire e che promuove il nostro territorio: una Sanremo tranquilla, sicura dove si può trovare il bel tempo, la musica, gli eventi, dove trascorrere una vacanza libera. Italiani vi aspettiamo!».