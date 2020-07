Tanti vestiti per i bisognosi

Una donazione di abbigliamento da destinare poi ai bisognosi che si rivolgono agli istituti religiosi cittadini. La raccolta è stata organizzata dal Rotary club Mede Vigevano. La scorsa settimana sono stati consegnati alle suore Sacramentine oltre 30 scatolini di abiti per bambini e per adulti, e altrettanti, contenenti abbigliamento per bambini e bambine, alle suore Maddalene.